В образе роковой женщины: актриса Николь Кидман посетила модный показ Balenciaga

Среди гостей мероприятия были все сливки общества: Сальма Хайек с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, Ким Кардашьян, Бруклин Бекхэм с женой Николой, а также австралийская актриса Николь Кидман.

Кидман появилась в эффектном черном луке, который был в стиле роковой женщины. В тот день внимание было особо приковано к актрисе, ведь она стала амбассадором бренда, поэтому, в будущем мы будем видеть ее в вещах от этой марки регулярно.

Образ Николь состоял из двубортного жакета и юбки-карандаша длины миди. У жакета были длинные рукава, а вот плечи были открытыми и имели необычную фигурную форму, спереди его украшало V-образное декольте. Этот наряд она дополнила туфлями на каблуках, капроновыми колготками, клатчем, перчатками и солнцезащитными очками. В ушах у Кидман сверкали большие серьги-капли в виде жемчужин.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Но несмотря на то, что звезда только сейчас официально стала амбассадором марки, вещи от Balenciaga она носила очень давно и часто. Ниже предлагаем взглянуть на самые эффектные луки Николь в нарядах от этого Модного дома.

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Николь Кидман / Фото: Getty Images

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