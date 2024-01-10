В образе роковой женщины: Натали Портман впечатлила выбором сексуального черного платья

Актриса посетила церемонию Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук, ее еще называют "почетным "Оскаром".
Голливудская актриса Натали Портман обычно одевается в романтические наряды, в которых присутствуют цветы или стразы, поэтому выбор ею платья от Schiaparelli одновременно вызвал удивление и восторг.
Шелковый наряд был с длинной юбкой и имел бархатную вставку под грудью. Также платье было с вырезом между грудью, а держалось на массивной бретельке-цепочке на подобии халтера.
Образ Портман дополнила бархатным клатчем с золотой аппликацией в виде человеческого лица и волос, а также маникюром и помадой винного оттенка.
Стоит отметить и прическу, ведь волосы Натали были уложены в элегантную голливудскую волну. Из украшений она надела только лаконичный набор состоящий из сережек и кольца.
Помимо Портман в наряде от Schiaparelli на этой неделе появлялись актриса Кэри Маллиган. На "Золотой глобус" она надела эксклюзивный наряд с кристаллами-каплями на декольте.
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