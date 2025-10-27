В образе роковой женщины: Николь Кидман вышла на подиум на шоу Vogue World после развода

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман вышла на подиум во время ежегодного шоу Vogue World, которое в этот раз прошло Лос-Анджелесе на съемочной площадке студии Paramount Pictures. 58-летняя актриса выглядела сногсшибательно в вечернем платье черного цвета от Chanel.

Николь Кидман / © Getty Images

Ее красивое шелковое платье было без бретелек, но украшено складками на бюстье, а также двумя большими цветами из ткани. На юбке платья был высокий разрез, который демонстрировал туфли Николь с ремешками.

Николь Кидман / © Getty Images

Также в образе присутствовали жакет и перчатки. Волосы актрисы были уложены в стиле 40-х годов, а ее губы и ногти были насыщенно красного оттенка.

В этот раз целью гламурного мероприятия было отпраздновать прошлое и настоящее Голливуда и Николь стала первой звездой, вышедшей на подиум. Она дефилировала под песню Put the Blame on Mame, которую исполняла еще одна голливудская легенда Рита Хейворт в роли роковой женщины в нуарном фильме 1946 года «Гильда». Образ Николь стал отсылкой к образу Риты.

Рита Хейворт / © Getty Images

Платье, которое носила Николь, было созданно новым креативным директором французского Модного дома, дизайнером Матье Блази. В предверии этого меропряитие актриса посетила с дочками дебютный показ дизайнера.

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Николь Кидман / © Instagram Николь Кидман

Напомним, что 30 сентября Кидман подала на развод с Урбаном, положив конец 19 годам брака. Согласно судебным документам она сослалась на «непреодолимые разногласия» и продолжающиеся «супружеские трудности». В заявлении звезда просила единоличную опеку над двумя дочерьми — Сандей Роуз и Фейт Маргарет.

Также инсайдер подтвердил Fox News Digital, что ходят слухи о другой женщине. Первым сообщило издание TMZ, что Урбан, возможно, уже встречается с кем-то другим. Источник, близкий к Кидман, заявил: «Все признаки указывают на то, что у Кита другая женщина. Скажем так, Николь не отрицает этого, но она все равно шокирована».

Другой источник сообщил изданию, что слухи о новой интрижке Урбана «разнеслись по всему Нэшвиллу».