В образе русалки: Деми Роуз продемонстрировала обнаженные ягодицы

Модель вновь предстала топлес в фотосессии.
Деми Роуз продолжает экспериментировать со своими откровенными образами. На этот раз красотка перевоплотилась в сексуальную русалку. В этом луке она сфотографировалась и показала фолловерам в Instagram, что из этого вышло.
Деми топлес позировала спиной к камере возле кровати с балдахином. Из одежды на ней была ткань с голубым принтом, которая имитировала хвост русалки.
Роуз продемонстрировала тонкую талию и часть обнаженной пятой точки. Хвост или полностью не налез, или сполз с ее пышных ягодиц.
В прошлый раз красотка хвасталась пышными формами в одних стрингах. Она и свой сексуальный бюст показала, и сексуальную пятую точку.
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