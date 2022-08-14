В образе с декольте и с новой прической: Сара Полсон получила награду в Беверли-Хиллз

Голливудская актриса посетила ежегодную церемонию награждения HCA TV Awards: Broadcast & Cable, которая проходила в отеле The Beverly Hilton.
На красной дорожке Сара Полсон появилась в черном луке от американского бренда Marc Jacobs, что состоял из удлиненного черного жакета и длинной юбки в пол. Жакет с V-образным вырезом актриса надела на голое тело.
Дополнили образ Сары макияж с красной помадой теплого оттенка, ожерелье на шее и новая прическа - она изменила цвет волос на каштановый и сделал очень короткую стрижку.
На церемонии Сара получила одну из наивысших наград - "Лучшая женская роль в ограниченном сериале вещательной сети или кабельного телевидения, сериале-антологии или телефильме". Статуэтку ей вручили за работу в мини-сериале "Импичмент: Американская история преступлений", где она сыграла работницу Белого дома Линду Трипп.
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