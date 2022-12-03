В образе с прозрачным корсетом: с певицей Биби Рексой произошел конфуз на красной дорожке

Образ звезды красиво подчеркивал декольте, однако о том, что на улице плохая погода и подол наряда может намокнуть она не подумала.

Певица Биби Рекса стала одной из гостей мероприятия iHeartRadio Jingle Ball в Лос-Анджелесе. Это ежегодный концерт, организованный лос-анджелесской радиостанцией KIIS-FM, который проходит в начале-середине декабря.

С 2000 года серия концертов проводится в различных залах южной Калифорнии.

На открытии концерта певицы вышла на красную дорожку в эффектном синем образе - брюках и корсете с прозрачными вставками.

Биби Рекса / Фото: Associated Press

Дополняли этот вечерний образ необычные рукава с длинными шелковыми лентами ткани, которые красиво развевались. Биби позировала перед фотографами подкидая ткань на рукавах, вероятно это было для того, чтобы отвлечь внимание от того, что они намокли, пока она шла от машины к фотозоне.

Биби Рекса / Фото: Associated Press

Наряд звезды завершили яркий макияж с бордовой помадой, украшения на шее и несколько колец с бриллиантами.

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