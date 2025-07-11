В образе с стиле 90-х: Скарлетт Йоханссон сфотографировали на съемках нового фильма

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

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Не успела отгреметь премьера фильма «Мир юрского периода: Возрождение», как Скарлетт Йоханссон, которая там сыграла, приступила к работе в новом проекте. 10 июля актрису заметили на съемочной площадке фильма «Бумажный тигр» в Нью-Йорке.

Скарлетт была совсем не похожа на себя, поскольку носила парик с кудрявыми волосами, очки и деловой костюм в бежевых тонах. В частности на ней были брюки с высокой посадкой, жакет и белая блуза. Также костюмеры дополнили ее образ сумкой на длинном ремешке, коричневыми туфлями, очками и золотыми украшениями.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Образ был в стиле 90-х годов, поэтому, вероятно, именно такой временной период нам покажут в предстоящем фильме. Также в этой картине появится Адам Драйвер и Майлз Теллер, а роль Скарлетт изначально была отведена актрисе Энн Хэтэуэй, но она выбыла из проекта и роль досталась Йоханссон.

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В Нью-Йорке постоянно проходят съемки каких-то сериалов или фильмов и пока Скарлетт работает над этой картиной, актеры Пол Келли и Сара Пиджон задействованы в съемках сериала «Американская история любви». Этот проект расскажет историю Джона Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press