ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
419
Время на прочтение
1 мин

В образе с стиле 90-х: Скарлетт Йоханссон сфотографировали на съемках нового фильма

Актриса была совсем не походжа на себя.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Не успела отгреметь премьера фильма «Мир юрского периода: Возрождение», как Скарлетт Йоханссон, которая там сыграла, приступила к работе в новом проекте. 10 июля актрису заметили на съемочной площадке фильма «Бумажный тигр» в Нью-Йорке.

Скарлетт была совсем не похожа на себя, поскольку носила парик с кудрявыми волосами, очки и деловой костюм в бежевых тонах. В частности на ней были брюки с высокой посадкой, жакет и белая блуза. Также костюмеры дополнили ее образ сумкой на длинном ремешке, коричневыми туфлями, очками и золотыми украшениями.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Образ был в стиле 90-х годов, поэтому, вероятно, именно такой временной период нам покажут в предстоящем фильме. Также в этой картине появится Адам Драйвер и Майлз Теллер, а роль Скарлетт изначально была отведена актрисе Энн Хэтэуэй, но она выбыла из проекта и роль досталась Йоханссон.

В Нью-Йорке постоянно проходят съемки каких-то сериалов или фильмов и пока Скарлетт работает над этой картиной, актеры Пол Келли и Сара Пиджон задействованы в съемках сериала «Американская история любви». Этот проект расскажет историю Джона Кеннеди-младшего и его жены Кэролин Бессетт-Кеннеди.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie