В образе с воланами и пайетками: Лили Джеймс в "зефирном" платье посетила престижную церемонию

Звезда удивила выбором нежного наряда, ведь он очень отличался от того, что она надевала ранее.

Длительное время мы видели звезду Лили Джеймс в сексуальных образах от Versace с вырезами и глубокими декольте. Особенно образ сексуальный красотки она активно продвигала в период выхода сериала "Пэм и Томми", где сыграла легендарную Памелу Андерсон.

Что ж, вероятно, актриса решила немного отдохнуть от подобных луков и вернуться к "образам принцессы". А доказательством этого является ее романтический образ от бренда Rodarte из коллекции осень-зима 2022.

В белоснежном платье с пышными воланами и вышивкой серебристыми пайетками она появилась на ежегодной церемонии The Fashion Awards, которая проводится в Великобритании.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Также у этого "зефирного" платья был высокий разрез, открывающий ноги.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Стоит отметить и необычную прическу актрисы, напоминающую бант, а также украшения с бриллиантами, которые красиво дополняли образ.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

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