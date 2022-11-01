В образе секси-русалки: солист группы Tokio Hotel пришел на хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум

Вчера в Нью-Йорке состоялась одна из самых грандиозных тусовок - ежегодная вечеринка супермодели и телеведущей Хайди Клум. После коронавируса, который значительно ограничил социальную жизнь в прошлом году, в этом звезды решили оторваться по полной и действительно постарались над своими костюмами.

Конечно же, звездой вечера стала сама виновница торжества Хайди Клум, которая на протяжении многих лет носит титул королевы Хэллоуина из-за своих потрясающих костюмов. Но, как оказалось, в ее семье есть еще один мастер перевоплощений - родной брат-близнец ее мужа - Билл Каулитц.

Певец и солист легендарной группы Tokio Hotel нарядился для вечеринки Хайди в образ сексуальной русалки. Костюм был настолько продуман, что узнать молодого человека в нем было просто невозможно. У Билла была накладная грудь, бюстгальтер в виде ракушек, а также зеленая юбка. Дополнили его образ очень яркий макияж, туфли на высоких платформах и парик с красными волосами.

Билл Каулитц / Фото: Getty Images

Он также сфотографировался и с братом Томом и Хайди, которые в этом году выбрали сенсационные костюмы рыбака и червя.

Билл и Том Каулитц, Хайди Клум / Фото: Associated Press

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