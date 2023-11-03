В образе спорт-шик: младшая сестра Пэрис Хилтон пришла на вечеринку в черной пижаме

Это был неожиданный выбор наряда для нее, ведь обычно на подобные мероприятия Ники одевается более гламурно.

40-летняя светская львица, дизайнер обуви и младшая сестра скандальной Пэрис Хилтон - Ники - появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке. Представительница одной из самых известных и богатых семей Америки посетила презентацию нового бренда одежды Big Feelings.

Бренд создан Стейси Бендет, одной из владелиц бренда Alice + Olivia, и пользуется спросом среди знаменитостей, в частности, его часто носит и Ники. Женщина решила немного расширить свой бизнес и создала бренд, ориентированный на молодое поколение. Марка будет сосредоточена на пижамах и удобной домашней одежде.

Посещая открытие магазина Big Feelings в одном из престижных районов города, Хилтон решила отказаться от любимых гламурных платьев и надела удобный черный костюм от Big Feelings с белыми лампасами и разрезами на штанинах. Наряд она дополнила сумкой от Adidas x Gucci, кроссовками Adidas Samba и цепочкой от Tiffany & Co.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ранее Хилтон демонстрировала не один образ от Alice + Olivia. В частности, она появилась на Неделе моды в красном костюме от этой марки, который по стилю очень напоминал Chanel.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Также нельзя не вспомнить гламурное платье Ники с пайетками от Alice + Olivia, которое она носила с босоножками от Aquazzura, украшенными кристаллами.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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