В образе спорт-шик: стильную Ким Кардашьян сфотографировали в Нью-Йорке

В Большом яблоке звезда сейчас проводит много времени, поскольку там проходят съемки сериала, где она снимается.

Звезда реалити-шоу и бизнес-леди Ким Кардашьян опять заметили в Нью-Йорке. 42-летняя знаменитость, которую совсем скоро мы увидим в новом сезоне "Американской истории ужасов", продемонстрировала образ в своем любимом стиле спорт-шик.

Ким надела широкие штаны на резинке, с разрезами и с белыми лампасами на штанинах. Дополнили этот образ кроп-топ, ботильоны и длинное пальто в таком же стиле, как и брюки.

Волосы она собрала, надела солнцезащитные очки и любимое именное украшение от Necklace. В таком образе Ким сфотографировали, когда она вышла из автомобиля и направлялась в отель.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

А еще несколькими днями ранее Ким и ее дочь Норт Уэст посетили баскетбольную игру "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз", которая прошла в Лос-Анджелесе. Тогда на ней была футболка с изображением культового актера Джека Николсона и надписью "Без шуток. Мы вернулись", которую она сочетала с кожаными черными штанами, бриллиантовыми украшениями и босоножками Manolo Blahnik. Норт была не менее стильной, поскольку сочетала рваные джинсы и кожаную куртку оверсайз.

Ким Кардашьян и ее дочь Норт / Фото: Getty Images

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