В образе total black: Эшли Олсен впервые за долгое время вышла в свет

В образе total black: Эшли Олсен впервые за долгое время вышла в свет

35-летняя актриса и модельер выбрала для появления на публике скромный аутфит.

Эшли Олсен посетила светское мероприятие в отеле Maybourne Beverly Hills, посвященное 20-летию некоммерческой организации Young Eisner Scholars. Это первое появление знаменитости на публике за долгое время.

Эшли Олсен / Getty Images

Перед камерами она появилась в образе total black. На Эшли было шелковое платье макси, а на плечи она накинула маскулинное пальто. Волосы Олсен собрала в скромный пучок, сделала максимально естественный макияж и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

К слову, в мае этого года Эшли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда после ужина решила прогуляться с друзьями по улице. Она выбрала для своего лука лаконичный оверсайз наряд, оставаясь верной любимому стилю.

Эшли Олсен / Getty Images

На знаменитости были классические широкие брюки со стрелками, ярко-голубая рубашка напоминающая мужскую, и черное пальто с лацканами.

Напомним, последний раз Олсен появлялась на светском мероприятии в июне 2019 года – она с сестрой близняшкой Мэри-Кейт посетила церемонию CFDA Fashion Awards, которая состоялась в нью-йоркском Бруклинском музее.

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