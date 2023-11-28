В образе total black: Эшли Робертс мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

Экс-звезда The Pussycat Dolls и радиоведущая, как всегда, продемонстрировала стильный лук на улицах Лондона.

Эшли Робертс попала под прицел папарацци в Лондоне, выйдя из офиса Global Studios, где она ведет утреннее шоу.

Радиоведущая выглядела стильно в образе total black. На ней был жакет из денима, украшенный металлической фурнитурой, черная водолазка и черная юбка, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Робертс дополнила черными сапогами-гармошками и черной сумочкой. Волосы она собрала сзади в пучок, выпустив спереди пряди, и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Эшли Робертс в "голом" платье с цветком на груди посетила гала-концерт.

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