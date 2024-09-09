В образе total black и с бровями-нитями: новый выход Памелы Андерсон в Торонто

57-летняя актриса и модель в последнее время появляется на публике в скромных нарядах и с минимальным макияжем.

Памела Андерсон вместе с режиссером Джиа Копполой посетила афтэпати после презентации их фильма "Последняя танцовщица" на Международном кинофестивале в Торонто.

Памела снова выбрала для своего появления сдержанный образ total black.

На ней была водолазка в рубчик без рукавов, которую она скомбинировала с юбкой до колен. Аутфит актриса скомбинировала с остроносыми черными туфлями на шпильках.

Памела Андерсон и Джиа Коппола / Фото: Getty Images

Андерсон распустила волосы и сделала легкий макияж: она накрасила глаза черным карандашом, подвела свои брови-нити и нанесла на губы помаду бежевого оттенка. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики бренда Pandora, амбассадором которого она является с 2023 года.

Джиа была одета в черный трикотажный костюм с юбкой и обута в черные балетки Chanel.

Напомним, а на самой премьере ленты Памела Андерсон предстала в черном костюме: жакете с интересными лацканами и удлиненными рукавами, блузке и прямых брюках со стрелками.

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