В образе total black: Олег Винник показал новые фотографии

Певец выложил новые снимки с концерта.

Олег Винник опубликовал в Instagram серию снимков авторства Viktor Kromov, сделанных во время концерта.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

На сцене перед поклонниками артист предстал в стильном образе total black. На нем был пиджак, рубашка и брюки. Из нагрудного кармана выглядывал черный платок с принтом.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олег запечатлен с серьезным, глубоким и немного грустным выражением лица – в этот момент он исполнял, наверное, лирическую композицию.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

В подписи к фотографиям он поделился размышлениями о мужественном мужчине:

"Мужественный мужчина – это какой? Неужели тот, кто не показывает своих эмоций? Раньше я тоже далеко не всегда вслух озвучивал мысли, но потом в какой-то момент дал волю чувствам, понял, что могу открыто задавать какие-либо вопросы, поднять тему, о которую не принято говорить. Зачем думать и молчать? Это приводит к недоразумениям и комплексам. Давайте быть откровенными!"

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Ранее певец показывал снимки со своего выступления, где он предстал в черном стильном пиджаке с декором, белой футболке и обтягивающих штанах.

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Олег Винник / Instagram Олега Винника

Напомним, 24 ноября в 19:00 Олег Винник выступит с концертом "Безумная любовь" во Дворце "Украина".

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