В образе вазы: рэперша Lizzo появилась на Met Gala в странном прозрачном наряде

35-летняя американская рэп-исполнительница решила привлечь к себе внимание необычным луком.

Рэперша Lizzo посетила благотворительный Бал Института костюма, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Для своего появления на Met Gala она выбрала довольно странный наряд. На звезде было прозрачное корсетное темно-нюдовое платье от бренда Weinsanto, которое парижский дизайнер назвал vase dress – платье-ваза.

Lizzo / Фото: Associated Press

Она была украшена цветными лепестками цветов и имела вырез для лица. Наряд обтягивал фигуру Lizzo и в районе пах очень пережал кожу – это выглядело некрасиво.

Lizzo / Фото: Associated Press

Звезда аутфит дополнила обувью от Stuart Weitzman. Ей уложили челку на лоб, сделали макияж в нюдовых оттенках, нарисовав вокруг глаз красные и розовые пятнышки, и длинный острый маникюр светлого оттенка, украшенный прозрачными 3D-цветами.

Lizzo / Фото: Associated Press

Напомним, Эшли Грэм предстала на Met Gala в наряде с прозрачной юбкой и пышным декольте.

Читайте также: