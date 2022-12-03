В образе восточной красавицы: участница "Холостяка-12" появилась на церемонии роз в платье с пикантным декольте

Состоялся шестой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

Поскольку съемки этой недели проходили в Дубае, то на церемонии роз участницы появились в роскошных образах восточных красавиц.

Одной из самых эффектных была 25-летняя косметолог Марина. Она была одета в обтягивающее платье с принтом, небольшим шлейфом и пикантным декольте. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальные формы.

Аутфит красавица дополнила роскошным ожерельем-чокером и серебряной чалмой. На лице у нее был насыщенный макияж с акцентом на глазах, в ушах – элегантные серьги в виде капель, а на руке – браслет.

Фотографии своего аутфита девушка опубликовала в Instagram. Марина также в посте прокомментировала конфликт, возникший между участницами из-за аудиоотзывов друг о друге.

Марину раскритиковали за ее негативные высказывания о девушках, а она призналась, что была в шоке услышать неприятные отзывы о себе.

"По моему возвращению с желтой розой из прошлой церемонии меня доставали девушки вопросами, все хотели понять почему я дружу с Мудрой. Я никогда никого не трогаю первая, как я уже говорила. Выходит, мы все разделились на два лагеря… Я и Саша, и девушки отдельно, хотя я не хотела принимать чью-то сторону конкретно, но Саша мне ближе, и после нападок девушек мы как-то отделились, я понимала уже, что из-за дружбы с Сашей девушки настроены уже и против меня.

Когда была задача сказать что-то о девушках, я решала сказать минусы каждой и мои подозрения. О себе я услышу не самые хорошие комментарии, я уже тогда понимала.

Да и вообще, почему это я имея желтую розу, почти покинув проект, буду нахваливать кого-то? Это они сами сделают за себя на своих свиданиях. Я не придумывала никаких фактов.

Мне подозрительная работа Лизы, подозрительная доброта Алины и все равно непонятная подпись "эскорт" у Юли. Что страшного здесь, я не понимаю. Про Катю я сказала, что хорошая внешность пока и только. Погорелова пытается манипулировать. Я всех в манипуляциях подозреваю. Ну и последнее, я о Мудрой сказала что она провоцирует.

Но в это же время меня обосрали больше всех, переходя на личности! Меня обозвали, осмеяли мое место рождения, унизили тем, что я тень Мудрой… не имею своего мнения. Вот это настоящий шок! Но почему-то никто, кроме меня, не признался, и не помог рассекретить кто что говорил обо мне.

Ну что ж, я уже честно думала покину проект на этой церемонии. Но кажется, теперь надо будет многое прояснить… и с Алексом, и с девушками", — написала Марина.

Напомним, в шестом выпуске реалити-шоу "Холостяк" главный герой Алекс Топольский отменил церемонию роз из-за анонимных аудиоотзывов участниц друг о друге. Мужчина признался, что должен обдумать все то, что услышал о девушках и решить, с кем он попрощается в следующем выпуске.

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