В образе восточной принцессы: Джорджина Родригес снялась для глянца

30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес сейчас много времени проводит в Саудовской Аравии, так как бойфренд и отец ее детей – португальский футболист Криштиану Роналду – выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". Однако девушка времени не теряет и уже снимается для местного глянца.

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Так, Джорджина стала главной звездой свежего выпуска арабского журнала Hia Magazine. На страницах глянца она появилась в образах современной восточной принцессы: в закрытых, но эффектных платьях, которые дополнила роскошными украшениями от известного ювелирного бренда Pasquale Bruni.

А на одном из фото она позировала рядом с грациозными белыми лошадьми.

Напомним, ранее Джорджина Родригес сходила с дочерьми на шопинг и показала, что они купили.

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