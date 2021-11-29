В образе зефирки: Анна Добрыднева в розовом платье продемонстрировала стройные ноги

В образе зефирки: Анна Добрыднева в розовом платье продемонстрировала стройные ноги

Певица примерила яркий лук в новом фотосете.

Анна Добрыднева снялась в новой интересной фотосессии авторства Татьяны Бундзило.

В фотосете певица предстала в ярком образе зефирки на салатовом фоне. На ней было розовое пышное и длинное платье с оборками и обнаженными плечами.

Анна Добрыднева/Фото Татьяны Бундзило

Наряд имел высокий разрез, который позволил Анне продемонстрировать свои стройные ноги. Добрыднева также показала свои татуировки на руках.

Анна Добрыднева/Фото Татьяны Бундзило

Аутфит звезда дополнила белыми туфлями на шпильке, прической, собранной в высокий хвост, и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде. Длинный салатовый маникюр завершил эффектный лук Ани.

Анна Добрыднева/Фото Татьяны Бундзило

Напомним, в октябре Добрыднева выпустила клип на песню "Под эндорфином", в котором продемонстрировала несколько стильных образов.

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