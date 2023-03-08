В образе женщины-вамп: Деми Ловато черным платьем подчеркнула сексуальную фигуру

В Нью-Йорке состоялась премьера шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик", которую посетила Деми Ловато.

Деми Ловато / Фото: Associated Press

Артистка появилась на красной дорожке в элегантном черном платье от бренда Chiara Boni La Petite Robe, идеально подчеркнувшей ее сексуальную фигуру. Наряд имел длинные, аж до пола, рукава с прорезями для рук, которые имитировали плащ.

Деми Ловато / Фото: Associated Press

Ловато сделала прическу с мокрым эффектом, зачесав волосы назад, и интересный макияж глаз с черными тенями на веках. В ушах у нее были серебряные лаконичные серьги, на носу – серьга, а на шее – бриллиантовое колье. Черный матовый маникюр завершил аутфит певицы.

Деми Ловато / Фото: Associated Press

О фильме:

В центре сюжета — четверо героев, которым удалось выжить после жуткой охоты маньяка в маске. Они покидают кровавый городок Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Но на них снова начинает охота убийца в маске привидения. Удастся ли им спастись?

На украинские экраны "Крик VI" выйдет уже завтра, 9 марта.

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