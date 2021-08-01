В образе женщины-вамп: участница "Холостяка-11" блеснула обнаженным бюстом

Джессика Чеги в образе total black снялась в новом фотосете.

Участница 11 сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — показала в Instagram пикантный снимок из новой фотосессии.

Девушка позировала перед камерой, сидя на стуле. Одета она была в черные брюки и топ с откровенным декольте, через который она блеснула обнаженным бюстом.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Аутфит Джесс дополнила золотым колье на шее, прической, собранной в хвост и макияжем смоки-айс.

Кстати, Чеги сейчас отдыхает в Испании. Оттуда она выложила снимок, на котором позировала в море в стильном купальнике пастельных оттенков с лифом-шторками. Это бикини прекрасно сидело на стройной фигуре Джессики.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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