В образе женщины-вамп: участница "Холостяка-11" блеснула обнаженным бюстом

Джессика Чеги в образе total black снялась в новом фотосете.
Участница 11 сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — показала в Instagram пикантный снимок из новой фотосессии.
Девушка позировала перед камерой, сидя на стуле. Одета она была в черные брюки и топ с откровенным декольте, через который она блеснула обнаженным бюстом.
Аутфит Джесс дополнила золотым колье на шее, прической, собранной в хвост и макияжем смоки-айс.
Кстати, Чеги сейчас отдыхает в Испании. Оттуда она выложила снимок, на котором позировала в море в стильном купальнике пастельных оттенков с лифом-шторками. Это бикини прекрасно сидело на стройной фигуре Джессики.
Читайте также: Романтическая и сексуальная: участница "Холостяка-10" выложила фото в кружевном белье