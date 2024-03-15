В образе Золушки и с метлой: Дженнифер Гарнер показала, как выглядела в 18 лет

51-летняя американская актриса, продюсер и бывшая жена Бена Аффлека – Дженнифер Гарнер – опубликовала в своем микроблоге две фотографии, сделанные 34 года назад, когда ей было 18 лет. На них она позирует в образе Золушки – платье, порванном на подоле, и с метлой в руках.

Дженнифер Гарнер в 1990 году / Фото: Instagram Дженнифер Гарнер

На ее ногах можно заметить пуанты – актриса с трехлетнего возраста занималась балетом, но никогда не планировала связать с ним свою жизнь и стать классической балериной. Как раз в 1990 году Джен поступила в Университет Денисона, чтобы изучать химию, но, поняв, что игра на сцене ее больше интересует, сменила специализацию на актерское ремесло. Видимо, фото сделано как раз во время учебы в этом университете.

Дженнифер Гарнер в 1990 году / Фото: Instagram Дженнифер Гарнер

Напомним, ранее Дженнифер Гарнер в спортивном луке запечатлели на прогулке. Актрису часто фотографируют папарацци, но она никогда не прячется от камер и выглядит максимально дружелюбно и приветливо.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

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