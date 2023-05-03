В образе звезды Старого Голливуда: "Русалочка" Холли Бейли появилась на мероприятии в гламурном наряде

Это было очень красивое платье, но оно напомнило нам образ другой звезды.

В этом году гости Бала института костюма радовали нас в основном образами в черно-белых тонах, отдавая таким образом дань уважения Карлу Лагерфельду, которому было посвящено мероприятие.

Для гала-вечера актриса и певица Холли Бейли, которая совсем скоро появится в экранизации "Русалочки", выбрала наряд, разработанный Модным домом Gucci.

На девушке было длинное приталенное платье с халтером и американской проймой, которое также имело сложный дизайн. Наряд был расшит белым кружевом, пайетками разных видов и размеров, а также украшен стразами.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Свой наряд Холли дополнила огромной накидкой со шлейфом и рюшами, края которых тоже были украшены блестками.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Этот образ очень напомнил платье другой кинодивы - голливудской суперзвезды Риты Хейворт. Она была одной из наиболее знаменитых звезд Голливуда 1940-х годов.

Для одной из фотосъемок она позировала в полупрозрачном кружевном платье похожего фасона, как у Холли. Возможно, при создании этого наряда дизайнеры Дома Gucci вдохновлялись не только работами Лагерфельда, но и дивами Старого Голливуда.

Рита Хейворт, 1940 год / Фото: Getty Images

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