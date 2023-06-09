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В обтягивающем белом платье: экс-"ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала беременный живот на вечеринке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
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В обтягивающем белом платье: экс-"ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер показала беременный живот на вечеринке

Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

30-летняя модель и экс-ангел Victoria's Secret ждет первенца.

Жозефин Скривер стала гостьей вечеринки FWRD pop-up store в Лос-Анджелесе. Модель появилась на мероприятии в белом обтягивающем трикотажном платье миди, которое прекрасно подчеркнуло ее беременный живот.

Наряд Скривер скомбинировала с белыми мюли на шпильках и плетеной сумкой цвета молочного шоколада. Модель собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж в естественных оттенках и украсила уши массивными золотистыми серьгами интересной формы.

Жозефин Скривер / © Getty Images
Жозефин Скривер / Фото: Getty Images

Жозефин очень идет беременность – она выглядит мило и нежно.

Напомним, Жозефин Скривер подтвердила свою беременность появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель продемонстрировала беременный живот в черном асимметричном платье с вырезами по бокам и небольшим шлейфом.

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Дата публикации
Просмотры
296
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