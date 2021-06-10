В обтягивающем черном платье: беременную "Чудо-женщину" Галь Гадот подловили на прогулке

Простое платье подчеркнуло уже немаленький живот знаменитости.

В начале марта актриса Галь Гадот, которая сыграла в фильме "Чудо-женщина", объявила, что ждет третьего ребенка. На протяжении этих месяцев она продолжала активно делиться снимками в Instagram, давать интервью и даже прошла по нескольким красным дорожкам.

Вчера же звезда вышла на прогулку и посетила ресторан со своими дочерьми в Лос-Анджелесе, а папарацци сделали несколько ее фото, когда она направлялась к своему автомобилю.

Галь Гадот / Getty Images

В жаркий день Галь выбрала простое легкое и немного обтягивающее черное платье, из-под которого было видно спортивный топ. Платье она сочетала с черными шлепанцами и сумкой через плечо. Волосы актриса собрала, а на лице у нее были солнцезащитные очки и защитная маска с принтом "зебра".

Галь Гадот / Getty Images

Напомним, Галь и ее муж Ярон Версано уже воспитывают двух дочерей Альму и Майю.

instagram.com/gal_gadot

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Галь Гадот в фотосессии для Vanity Fair (10 фото)

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