В обтягивающем черном платье: Ирина Шейк на вечеринке Vogue в Лондоне

В обтягивающем черном платье: Ирина Шейк на вечеринке Vogue в Лондоне

35-летняя модель Ирина Шейк посетила мероприятие, организованное британским Vogue.

Шейк излучала элегантность в черном вечернем платье на тонких бретельках и босоножках на каблуках, когда прибыла на мероприятие британского Vogue x Self-Portrait в Мэне в Мейфэр минувшим вечером.

Ирина собрала волосы в пучок и сделала себе насыщенный вечерний макияж темной матовой помадой на губах. Именно на губы был сделан акцент в ее образе. Шейк мило улыбалась собравшимся фотографам, когда ее фотографировали по пути на мероприятие.

Ирина Шейк / Getty Images

Напомним, недавно в Париже Ирина стала гостью традиционной вечеринки Карин Ройтфельд и журнала CR Fashion Book, который она создала после ухода с поста главного редактора французского Vogue. Тогда Шейк надела черное кожаное платье от бренда Helmut Lang. Впервые этот платье было представлено на подиуме в коллекции осень-зима 1997 года. Образ модель дополнила босоножками со спиралью и красной помадой.

Ирина Шейк / Getty Images

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