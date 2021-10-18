В обтягивающем наряде: Маша Ефросинина задрала платье и продемонстрировала стройные ноги на шоу

Знаменитость похвасталась и красивыми ногами и подтянутой фигурой.

Маша Ефросинина в одном из эфиров развлекательного шоу "Маскарад" на канале "1+1", в котором она является звездной охотницей, предстала в эффектном образе.

Ведущая появилась в черном обтягивающем платье с воротником-стойкой, которое она задрала и похвасталась стройными ногами.

Маша Ефросинина/Пресс-служба "1+1"

Аутфит Маша дополнила пластиковыми босоножками. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила ужи серебристыми серьгами с большими шарами.

Ефросинина также продемонстрировала стройную фигуру стоя. Вместе с ней позировали ее коллеги в шоу – Юрий Ткач и Юлия Санина.

Маша Ефросинина, Юрий Ткач и Юлия Санина/Пресс-служба "1+1"

Санина подчеркнула стройную фигуру разноцветным платьем миди, которое сочетала с оранжевыми колготами и прозрачными ботильонами.

Ткач был одет в черный костюм и тельняшку.

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