В обтягивающем готическом платье: испанская звезда Милена Смит посетила премьеру фильма

28-летняя испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура. Каждый ее образ - это сочетание сексуальных платьев и яркой помады.

На премьеру документального фильма "Aitana: Метаморфоз", которая состоялась 20 февраля в Мадриде, она вышла в наряде любимого стиля. На Милене было обтягивающее миди-платье со складками и длинными рукавами. Белье под него она не надела, поэтому очертания ее груди были четко видны под тонкой тканью платья.

Образ испанка дополнила лаконичной укладкой, черными босоножками на высоких каблуках и маникюром черного цвета. Также она накрасила губы очень темной сливовой помадой, практически черного оттенка.

Милена Смит / Фото: Getty Images

А пока Милена позировал перед фотографами на єтом мероприятии, младшая сестра ее коллеги по фильму "Параллельные матери" - Моника Крус - появилась на вечеринке открытия Недели моды Mercedes Benz в черном мини-платье.

Моника Крус / Фото: Getty Images

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