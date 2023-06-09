В обтягивающем кэтсьюте и с локонами: Ева Лонгория подала мяч на бейсбольном матче

Актриса пришла на бейсбольную игру, чтобы поболеть за любимую команду.

Ева Лонгория посетила бейсбольный матч между командами "Техасские рейнджеры" и "Сент-Луис Кардиналс", который состоялся в Арлингтоне, штат Техас. У актрисы была важная миссия на мероприятии – она сделала первую подачу, и это у нее очень хорошо получилось.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

На матче Ева предстала в черном обтягивающем кэтсьюте и белой рубашке с надписью "Рейнджеры". Свой аутфит Лонгория дополнила прической с локонами, макияжем смоки-айс, серьгами-кольцами и бордовым маникюром.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Напомним, Ева Лонгория посетила показ фильма Flamin' Hot в Майами. Там звезда появилась в шелковом костюме золотого оттенка, который состоял из брюк, суженных книзу, и асимметричного топа.

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