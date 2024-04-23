В обтягивающем кэтсьюте с цветочным принтом: модель эффектно потрясла на камеру пышными ягодицами.

Пышнотелая панамская модель – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое интересное видео, чем очень порадовала своих фолловеров, которые всегда с нетерпением ждут пикантного контента от нее.

На нем 29-летняя красавица предстала в сексуальном образе. От ее форм тяжело было отвести взгляд.

Бон появилась в обтягивающем синем кэтсьюте с ярким цветочным принтом и вырезом на спине. Грейси эффектно потрясла своими необычайно пышными ягодицами на камеру. Это выглядело соблазнительно.

Напомним, ранее Грейс Бон в экстремально короткой юбке продемонстрировала растяжки и целлюлит.

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