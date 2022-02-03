В обтягивающем комбинезоне и на шпильках: Блэк Чайна эффектно потрясла пышными ягодицами

33-летняя американская модель, танцовщица и звезда Instagram в сексуальном наряде похвасталась пышными формами.

Эпатажная Блэк Чайна опубликовала в Instagram пикантное видео. Красотка появляется в кадре с кудрявыми рыжими волосами, в обтягивающем голубом комбинезоне с принтом и в голубых мюлях на высокой платформе. В руке она держит небольшую сумочку в тон наряда.

Блэк проходит, наклоняется и эффектно трясет на камеру своими пышными ягодицами. Затем она подходит к камере, игриво улыбаетсяи посылает воздушный поцелуй. Ох и искусительница Чайна.

Еще Блэк в ярком полосатом комбинезоне сверкнула пышным бюстом. Позировала она в автомобиле.

Блэк Чайна / Instagram Блэк Чайны

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