В обтягивающем комбинезоне и пышной накидке: Ким Кардашьян на афтепати в Нью-Йорке

Ким Кардашьян не только стала ведущей субботнего выпуска шоу Saturday Night Live.
После эфира звезда посетила афтепати в Нью-Йорке, куда приехала тоже в очень привлекательном аутфите.
Чтобы оправдать доверие создателей проекта, во время эфира Ким затронула тему своего развода с Канье Уэстом, назвав его самым потрясающий мужчиной, который подарил ей четверых детей, богатым, гениальным, но при этом отметила, что развелась с ним из-за его личностных проблем.
Свое выступление на шоу Ким начала со слов: "Я рада быть здесь сегодня вечером, чтобы показать вам, ребята, что я намного больше, чем просто красивое лицо. И хорошие волосы. И отличный макияж. И потрясающая грудь. И идеальные ягодицы. По сути, я намного больше, чем эталонное фото, которое мои сестры показали своим пластическим хирургам. Единственное, чем я действительно горжусь, так это тем, что никто никогда не мог назвать меня охотницей за деньгами", - заявила Ким.
В эфире Кардашьян появилась в розовом бархатном комбинезоне, а уже по афтепати приехала в похожем аутфите, к которому добавила массивную накидку и красивые драгоценные серьги.
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