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- Шоу-бизнес
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В обтягивающем комбинезоне и с печеньем: Дженнифер Лопес похвасталась фигурой
Звезда продемонстрировала эффектный спортивный образ.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась новой серией фотографий в Instagram. 57-летняя звезда позировала в облегающем коричневом комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркнул ее фигуру.
Свой спортивный образ она дополнила белыми кроссовками и лаконичными украшениями. Волосы Дженнифер оставила распущенными, а макияж сделала в естественных оттенках.
Впрочем, внимание подписчиков привлекла не только фигура артистки, но и неожиданное завершение фотоподборки. Среди снимков в спортивном образе Лопес показала печенье с молоком.
«Тренировка и печенье. Баланс», — с юмором подписала публикацию знаменитость, дав понять, что не собирается отказываться от любимых лакомств даже при активном образе жизни.
Отметим, Дженнифер Лопес регулярно делится с поклонниками кадрами из тренировок и демонстрирует, как поддерживает физическую форму.
Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в кэтсьюте с эффектом обнаженного тела выступила на сцене.