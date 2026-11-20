Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес поделилась новой серией фотографий в Instagram. 57-летняя звезда позировала в облегающем коричневом комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркнул ее фигуру.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Свой спортивный образ она дополнила белыми кроссовками и лаконичными украшениями. Волосы Дженнифер оставила распущенными, а макияж сделала в естественных оттенках.

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Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Впрочем, внимание подписчиков привлекла не только фигура артистки, но и неожиданное завершение фотоподборки. Среди снимков в спортивном образе Лопес показала печенье с молоком.

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© Instagram Дженнифер Лопес

«Тренировка и печенье. Баланс», — с юмором подписала публикацию знаменитость, дав понять, что не собирается отказываться от любимых лакомств даже при активном образе жизни.

Отметим, Дженнифер Лопес регулярно делится с поклонниками кадрами из тренировок и демонстрирует, как поддерживает физическую форму.

Ранее, напомним, Дженнифер Лопес в кэтсьюте с эффектом обнаженного тела выступила на сцене.

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