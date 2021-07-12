В обтягивающем комбинезоне и с золотым поясом: Анна Добрыднева оторвалась на сольном концерте

В обтягивающем комбинезоне и с золотым поясом: Анна Добрыднева оторвалась на сольном концерте

Певица в эффектном образе появилась на сцене.

На днях Анна Добрыднева выступила с сольным концертом в столичном загородном комплексе Koncha Zaspa Park (KNZS). Киевские поклонники были в восторге от энергетики, царившей в зале, они подпевали все песни и вызывали Анну на бис.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Артистка продемонстрировала на сцене сексуальный образ. Она подчеркнула стройную фигуру черным обтягивающим комбинезоном. На талии у нее был широкий золотой пояс и шифоновая асимметричная юбка-шлейф.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Свой аутфит Анна дополнила лакированными черными ботфортами. Стильная прическа с длинной косой, насыщенный макияж с акцентом на красной помаде и массивные золотые серьги завершили эффектный лук звезды.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

"Концерт - это магия в моменте здесь и сейчас. Это сильнейшее поле, в котором все друг друга чувствуют. Я очень благодарна всем, кто разделил со мной этот драйвовый вечер. Кто танцевал, подпевал, радовал прекрасными цветами и снимал тыщумиллион безумных сториз. Я храню в памяти каждую секунду. Для меня это самая большая ценность", - поделилась Анна

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

Напомним, за время карантина Добрыднева успела записать несколько композиций, а в конце марта презентовала яркий клип на хит NE LBSH. Уже совсем скоро Анна обещает порадовать поклонников новой зажигательной премьерой.

Анна Добрыднева/Фото Олег Дугин

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Сольный концерт Анны Добрыдневой (17 фото)

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