В обтягивающем комбинезоне и уггах: Тина Кароль похвасталась стройной фигурой

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Реклама

Тина Кароль порадовала подписчиков в Instagram новым фото в Stories. Артистка сделала селфи до или после занятия йогой, которой регулярно занимается, чтобы выглядеть безупречно.

Перед зеркалом звезда позировала в черном обтягивающем спортивном комбинезоне, который идеально подчеркнул ее стройную красивую фигуру. Лук Кароль дополнила серыми высокими носками и стильными бежевыми уггами на высокой платформе, с мехом и открытой пяткой, на которой были ремешки-резинки.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина собрала волосы в низкий пучок, сделала нежный макияж и дополнила аутфит оптическими овальными очками.

Реклама

Певица показала еще одно селфи, на котором предстала в другом комбинезоне или леггинсах и топе с белой каймой в зоне декольте. На ней также были белые носки и кроссовки. Красивым дополнением образа была прическа "Мальвинка", которую она называет "Мальтинкой".

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль в мини-платье цвета сливочного масла снялась в фотосессии.