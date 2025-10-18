ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
263
1 мин

В обтягивающем комбинезоне и уггах: Тина Кароль похвасталась стройной фигурой

Артистка любит делать селфи и делиться ими с фолловерами.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тина Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль порадовала подписчиков в Instagram новым фото в Stories. Артистка сделала селфи до или после занятия йогой, которой регулярно занимается, чтобы выглядеть безупречно.

Перед зеркалом звезда позировала в черном обтягивающем спортивном комбинезоне, который идеально подчеркнул ее стройную красивую фигуру. Лук Кароль дополнила серыми высокими носками и стильными бежевыми уггами на высокой платформе, с мехом и открытой пяткой, на которой были ремешки-резинки.

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина собрала волосы в низкий пучок, сделала нежный макияж и дополнила аутфит оптическими овальными очками.

Певица показала еще одно селфи, на котором предстала в другом комбинезоне или леггинсах и топе с белой каймой в зоне декольте. На ней также были белые носки и кроссовки. Красивым дополнением образа была прическа "Мальвинка", которую она называет "Мальтинкой".

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Тина Кароль / © Instagram Тины Кароль

Напомним, Тина Кароль в мини-платье цвета сливочного масла снялась в фотосессии.

263
