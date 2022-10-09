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В обтягивающем комбинезоне и высоких ботфортах: Хлое Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

Дата публикации
Просмотры
1749
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В обтягивающем комбинезоне и высоких ботфортах: Хлое Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

38-летняя звезда реалити в соблазнительном образе позировала перед камерой.

Хлое Кардашьян показала фолловерам в Instagram свой новый сексуальный лук, в котором она устроила себе импровизированную фотосессию.

На звезде реалити был обтягивающий черный комбинезон с американской проймой от бренда ее сестры Ким – Skims. Наряд она дополнила черными очень высокими кожаными ботфортами на шпильках.

Кардашьян продемонстрировала сексуальную фигуру и пышные ягодицы.

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Аутфит Хлое дополнила укладкой с локонами, макияжем в шоколадно-бронзовых оттенках и светлым длинным маникюром. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на пальцах – кольца с бриллиантами.

А сестра Хлое – Ким – в серебряном платье со шнуровкой и без белья сходила на вечеринку.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1749
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