В обтягивающем комбинезоне: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась упругими ягодицами

Британская топ-модель показала результат своих тренировок в спортзале.
36-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Рози Хантингтон-Уайтли – сходила в спортзал и не смогла не сделать там селфи. На фото девушка позирует в обтягивающем черном спортивном комбинезоне и кроссовках Nike. Выглядит модель отлично – результат регулярных тренировок налицо.
Рози – мать двоих детей: сына Джека Оскара и дочери Изабеллы Джеймс, которых родила от своего бойфренда Джейсона Стэтхэма. С известным актером модель встречается с 2010 года, недавно пара сообщила, что планирует наконец-то пожениться.
Напомним, ранее фигуру спустя два месяца после родов показала еще одна модель, тоже экс-"ангел" Victoria's Secret – Жозефин Скривер.
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