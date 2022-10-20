В обтягивающем комбинезоне с обнаженной спиной: Ким Кардашьян похвасталась пышными ягодицами

41-летняя звезда реалити и инфлюэнсер показала в соцсети новый стильный лук, который подчеркнул ее гордость – пятую точку.
Ким Кардашьян обожает демонстрировать подписчикам в Instagram свои новые стильные луки. Вот и в этот раз звезда реалити похвасталась обновкой. Сфотографировалась она в ванной.
На снимках в фотоблоге Кардашьян предстала в обтягивающем комбинезоне серо-асфальтного цвета с обнаженной спиной. Наряд идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру, тонкую талию и пышные ягодицы, которые Ким продемонстрировала на камеру.
Аутфит знаменитость дополнила замшевыми сапогами на танкетке и миниатюрной серебряной сумочкой.
Длинные белые волосы Кардашьян распустила и сделала насыщенный макияж в нюдово-коричневых оттенках.
Напомним, ранее Ким продемонстрировала эффектный образ в платье цвета металлик с пикантным декольте.
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