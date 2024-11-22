В обтягивающем красном платье: стильная Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуях с Тимоти Шаламе

С ее участие скоро выйдет новый фильме, но дата релиза фильма пока не объявлена.

52-летняя актриса Гвинет Пэлтроу появилась на развлекательной программе "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", где дала небольшое интервью. Звезда надела по такому случаю ярко-красное обтягивающее платье с длинными рукавами, которое сочетала с черными лаковыми слингбэками. Волосы актрисы были просто распущены и выровнены, а на лице она сделала красивый макияж.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

Также в этом интервью Гвинет рассказала о своих съемках в новом фильме "Марти Суприм" (Marty Supreme), который повествует о профессиональном игроке в пинг-понг Марти Рейсмане, в роли которого снялся не кто иной, как один из самых популярных молодых актеров Тимоти Шаламе.

Дело в том, что в Сеть попали фотографии, на которых актриса целуется с молодым актером, и ее засыпали по поводу этого вопросами, в частности, наибольшее количество вопросов было от ее подруг-мам.

"Вы пытаетесь снять эту сцену, вы знаете, что это личный момент, а тут еще и папарацци, - сказала она. - Все сообщения в мамских-чатах были типа: "О Боже мой".

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

Гвинет Пэлтроу и Тимоти Шаламе / Фото: Getty Images

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