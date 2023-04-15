В обтягивающем красном платье: звезда фильма "Один дома" очаровала женственным образом

69-летняя актриса Кэтрин О’Хара, известная многим в первую очередь по своей роли в культовой семейной комедии "Один дома", посетила церемонию вручения наград Canadian Screen Awards 2023 - Comedic & Dramatic Arts Awards (комедийное и драматическое искусство), состоявшуюся в Meridian Hall в Торонто.

На красной дорожке Кэтрин появилась в элегантном и женственном образе - платье-водолазке ярко-красного цвета, у которого также были длинные рукава и небольшой шлейф.

Образ актриса дополнила укладкой, браслетом и несколькими кольцами на пальцах. В руке она держала черный клатч.

Кэтрин О’Хара и ее муж Бо Уэлш / Фото: Getty Images

Красный - один из любимых цветов женщины и она довольно часто выбирает именно этот оттенок для мероприятий. Например, этот лук наполнил нам ее образ для красной дорожки в 2019 году, который она выбрала для 73-й церемонии вручения премии "Эмми". Тогда на ней был красный костюм с брюками и кофтой, которая обнажала одно плечо.

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

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