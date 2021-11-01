В обтягивающем кружевном комбинезоне: Тейлор Свифт выступила в необычном наряде

В таком экстравагантном луке мы певицу еще не видели.

В минувшие выходные в США прошла ежегодная церемония Rock & Roll Hall of Fame. На мероприятии выступили многие знаменитости, среди которых была и звезда кантри Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт / Getty Images

Девушка вышла на сцену в необычном кружевном комбинезоне с длинными рукавами и горловиной от бренда Sarah Regensburger, который обтянул каждый сантиметр ее тела и подчеркнул идеальную фигуру. Дополнили наряд лишь ботинки на высоком каблуке и прическа.

Тейлор Свифт / Getty Images

Позже Тейлор опять вышла на сцену, чтобы представить 79-летнюю кантри-певицу Кэрол Кинг и дополнила свой комбинезон черным блейзером.

Тейлор Свифт / Getty Images

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