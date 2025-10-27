В обтягивающем кружевном платье и лосинах: Кристен Стюарт вышла на красную дорожку

Кристен Стюарт / © Associated Press

35-летняя актриса Кристен Стюарт посетила красную дорожку к фильму «Хронология воды», который презентовали в рамках фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Фильм стал режиссерским дебютом Кристен.

На мероприятие она вышла в луке от бренда Rhea Costa, который включал кружевное обтягивающее платье с длинными рукавами и точно такие же лосины. Лук Кристен дополнила туфлями и «небрежной» прической.

Кристен Стюарт / © Associated Press

Пришла на премьеру актриса с женой — 37-летней Дилан Майер. Они позировали перед фотографами держась за руки.

Кристен Стюарт и Дилан Майер / © Associated Press

Стюарт и Майер поженились 20 апреля в мексиканском ресторане Casita Del Campo в Лос-Анджелесе. Известно, что пара познакомилась на съемках фильма 2013 года, а затем воссоединилась шесть лет спустя на дне рождения друга. Майер и Стюарт объявили о своих отношениях в 2019 году, а в 2021 году обручились.