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В обтягивающем мини-платье и босоножках Prada: стильная Ксения Мишина с сыном сходила в кинотеатр

В обтягивающем мини-платье и босоножках Prada: стильная Ксения Мишина с сыном сходила в кинотеатр

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1053
Время на прочтение
2 мин
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В обтягивающем мини-платье и босоножках Prada: стильная Ксения Мишина с сыном сходила в кинотеатр

Ксения Мишина с сыном/Прессслужба

Актриса побывала на премьере украинского фильма "Короли рэпа".

Ксения Мишина вместе со своим сыном Платоном посетила премьерный показ украинского фильма "Короли рэпа" от режиссера Мирослава Латика, состоявшегося в кинотеатре "Оскар".

На мероприятие актриса пришла в черном обтягивающем мини-платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру и ноги. Наряд звезда дополнила стильными черными босоножками на грубой подошве от бренда Prada и небольшой черной сумкой.

Ксения Мишина с сыном/Прессслужба / ©
Ксения Мишина с сыном/Прессслужба

Ксения сделала высокий хвост и нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги-гвоздики.

Платон был одет в белую футболку с принтом, черные шорты, черную бейсболку и разноцветные кроссовки. Через плечо у мальчика висела сумка с камуфляжным принтом.

О фильме:

В ленте рассказывается о судьбе юного рэпера Димы "Котелка", который влюбляется в красавицу Свету и намерен завоевать ее сердце. Поэтому, когда ему предлагают легкие деньги, он соглашается, но попадает в ловушку. Как сложится судьба главного героя? Выберется ли он из всех перипетий? И будет ли все-таки с любимой?

В картине сыграли Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская, Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис. В саундтреке звучат композиции Kalush, Kazka, Cepasa и Krechet.

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Дата публикации
Просмотры
1053
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