В обтягивающем мини-платье: Кайли Дженнер сходила на вечеринку и продемонстрировала стройные ноги

26-летняя звезда реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер попала под прицел папарацци по пути на вечеринку своей подруги Анастасией Караниколау в Лос-Анджелесе. Мероприятие проводилось по случаю дня рождения девушки.

Для выхода в свет Кайли надела белое мини-платье от бренда H. LORENZO на одно плечо, которое украшала легкая драпировка сбоку. Этот вечерний образ звезда дополнила черным кожаным оверсайз плащом, который носила расстегнутым.

Также Дженнер обула нежно-желтые мюли с ремешками, серебристые украшения и в руке держала маленькую сумку от Alexander Wang с пряжкой на ремешке. Волосы она распустила и сделала красивый вечерний макияж.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Этот образ она более детально продумала, ведь во время ее недавнего появления в черном латексном наряде от Alaia все закончилось не очень удачно. Кайли тогда подвела ткань, ведь она очень заляпалась и выглядела неопрятно и довольно странно, хотя и эффектно подчеркивала ее стройную фигуру.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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