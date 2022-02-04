В обтягивающем наряде и на высоких каблуках: Ники Минаж сходила на баскетбол в костюме от Mugler

В обтягивающем наряде и на высоких каблуках: Ники Минаж сходила на баскетбол в костюме от Mugler

Акцентами в луке звезды были бриллиантовые украшения.

Рэперша Ники Минах любит эффектные образы и роскошно наряжается, даже чтобы посмотреть баскетбольную игру. Звезду сфотографировали 3 февраля, когда она смотрела игру "Клипперс" против "Лейкерс" в Лос-Анджелесе.

Ники была одета в обтягивающий костюм баклажанового цвета от французского бренда Mugler и дополнила его белыми ботинками, париком с длинными волосами, а также множеством украшений с бриллиантами, среди которых была и подвеска со словом Barbie.

Ники Минаж / Getty Images

Появление звезды на игре стало ее первым публичным выходом после скандала с начальником службы безопасности. Томас Вайденмюллер, работавший на Минаж, подал на нее и ее мужа в суд из-за сломанной челюсти и требует покрыть ему все медицинские расходы. Челюсть сломал охраннику муж певицы.

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