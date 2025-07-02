В обтягивающем наряде с вырезом на бедре: Тина Кароль заинтриговала поклонников отрывком новой песни

Тина Король

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Тина Кароль опубликовала в Instagram видео, на котором она чувственно исполняет отрывок своей новой песни.

«Людині потрібна людина. Сховатись під ковдру, заснути у тебе в колінах. Якщо життя вести нас буде кривими. Я виправлю, вирулю, зроблю ці стежки прямими», — спела артистка.

В тизере музыкальной новинки Тина появилась в черном обтягивающем наряде с вырезом на бедре, похожем на боди и юбку макси. Свой лук звезда дополнила черными босоножками.

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У певицы был макияж в нежных оттенках и ее любимая прическа «Мальвинка», которую она называет «Мальтинкой».

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала соблазнительный аутфит в пудровом платье в бельевом стиле.