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- Шоу-бизнес
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В обтягивающем наряде с вырезом на бедре: Тина Кароль заинтриговала поклонников отрывком новой песни
Артистка подготовила для поклонников музыкальную новинку.
Тина Кароль опубликовала в Instagram видео, на котором она чувственно исполняет отрывок своей новой песни.
«Людині потрібна людина. Сховатись під ковдру, заснути у тебе в колінах. Якщо життя вести нас буде кривими. Я виправлю, вирулю, зроблю ці стежки прямими», — спела артистка.
В тизере музыкальной новинки Тина появилась в черном обтягивающем наряде с вырезом на бедре, похожем на боди и юбку макси. Свой лук звезда дополнила черными босоножками.
У певицы был макияж в нежных оттенках и ее любимая прическа «Мальвинка», которую она называет «Мальтинкой».
Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала соблазнительный аутфит в пудровом платье в бельевом стиле.