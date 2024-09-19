В обтягивающем пестром платье: израильская модель Бар Рафаэли прогулялась по Венеции

Девушка прилетала в Италию на важное кинособытие.

С 28 сентября по 7 сентября проходил Венецианский кинофестиваль, который традиционно собрал на своих красных дорожках всех мировых суперзвезд.

39-летняя израильская топ-модель Бар Рафаэли не смогла пропустить такое событие и тоже прилетела в Италию. На красную дорожку она вышла в длинном обтягивающем платье песочного оттенка, которое дополнила колье с крупным редким двухцветным кварцем и серьгами со множеством мелких бриллиантов, которые переливались под вспышками камер.

Но после кинофестиваля Бар успела прогуляться по каналам Венеции. Для прогулки по городу она надела длинное обтягивающее платье с принтом в виде бабочек от Jean Paul Gaultier и дополнила его черными босоножками на плоской подошве.

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Напомним, ранее Бар Рафаэли показала в своем Instagram, как играла в теннис. В последнее время она увлеклась этим видом спорта и почти каждый день ходит на тренировки на корт.

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