В обтягивающем платье-бюстье: беременная Жасмин Тукс устроила вечеринку baby-shower

Жасмин Тукс с мужем / © Instagram Жасмин Тукс

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — сейчас находится на последнем месяце беременности, и скоро у нее родится второй ребенок. В своем Instagram она показала несколько фото с вечеринки baby-shower, которую традиционно устраивают в США в честь будущего малыша, часто за несколько недель до родов.

Вечеринку baby-shower Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Для такого события беременная Жасмин выбрала длинное обтягивающее платье-бюстье голубого оттенка, которое дополнила прозрачными босоножками на каблуках и золотыми серьгами. Судя по цвету наряда, у Тукс родится мальчик.

На празднике присутствовала ее подруга и коллега по Victoria’s Secret — модель и бывший «ангел» Миранда Керр, а также мама Кэрри.

Жасмин Тукс и Миранда Керр / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс с мамой / © Instagram Жасмин Тукс

Отметим, Жасмин уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, которая родилась 23 февраля 2023 года.

Ранее, напомним, Жасмин Тукс открыла легендарное шоу Victoria’s Secret и вышла на подиум в лаконичном атласном нижнем белье красивого оттенка капучино и платье-сетке с большими бусинами-висюлькам. А ее крыльями в этот раз были совсем не крылья, а большая декорация в виде ракушки. В этом образе Жасмин напоминала картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Жасмин Тукс / © Associated Press