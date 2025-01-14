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В обтягивающем платье цвета бургунди: актриса Донна Д'Эррико в эффектном луке продемонстрировала стройную фигуру

В обтягивающем платье цвета бургунди: актриса Донна Д'Эррико в эффектном луке продемонстрировала стройную фигуру

В обтягивающем платье цвета бургунди: актриса Донна Д'Эррико в эффектном луке продемонстрировала стройную фигуру

Донна Д'Эррико / Фото: Getty Images

56-летняя знаменитость выглядела ярко.

В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала американская актриса и фотомодель Донна Д'Эррико.

Женщина выглядела эффектно в обтягивающем трикотажном платье цвета бургунди с высокой горловиной, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Донна Д'Эррико / © Getty Images
Донна Д'Эррико / Фото: Getty Images

Аутфит Донна дополнила прозрачными босоножками и сумкой с монограммой бренда Celine.

У Д'Эррико была красивая укладка с локонами, макияж с розовой помадой и французский маникюр. На лицо она надела массивные солнцезащитные очки, а уши украсила длинными розовыми серьгами.

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