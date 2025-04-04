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- Шоу-бизнес
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В обтягивающем платье Givenchy: Кайя Гербер с родителями побывала на бродвейском мюзикле
23-летняя модель достала из маминого шкафа красивый черный наряд.
Кайя Гербер вместе с родителями – мамой Синди Кроуфорд и отцом Рэнди Гербером – посетила премьеру бродвейского мюзикла «Спокойной ночи и удачи», которая состоялась в театре Winter Garden в Нью-Йорке.
Модель выглядела красиво в черном обтягивающем платье на тонких бретельках от Givenchy, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она скомбинировала с черными туфлями и клатчем-конвертом.
Кайя сделала прическу с мягкими локонами, макияж в бронзовых оттенках с акцентом на глазах и украсила запястье золотыми часами Omega.
Напомним, Кайя Гербер на гала-вечере LACMA Art+Film пришла в платье макси фисташкового цвета на тонких бретельках от бренда Gucci.